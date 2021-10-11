Геннадий Онищенко призвал разобраться с высокой смертностью от коронавируса в Петербурге

В Петербурге вакцинировались 1 млн 737 тысяч человек. Фото: Unsplash

В Петербурге вакцинировались 1 млн 737 тысяч человек. Фото: Unsplash

В конце прошлого месяца в России начался быстрый рост смертности от ковида, который продолжается до сих пор. Каждый день в стране от ковида умирают 800 и более 0 человек. Об этом заявил заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что Северная столица имеет летальность 3,49% — достаточно высокий уровень. Доктор считает, что надо разбираться. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

На сегодняшний день в России привились 49,4 млн человек, это 33,8% от всего населения. В Петербурге вакцинировались 1 млн 737 тысяч человек. Самый высокий показатель по прививкам в Москве, там вакцинировались 39,5% горожан.

Академик обратил внимание на то, что нужно правильно питаться, хорошо спать. Он уверен, что даже самая раскрученная вакцина не поможет, если вы не соблюдаете элементарные правила.

Онищенко похвалил за темпы прививки Китай и США. В обеих странах вакцинировались 70% и 67% населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за эти сутки в больницы Северной столицы с ковидом и пневмониями поступили 333 петербуржца.