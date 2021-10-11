В Петербурге почти 100 школьных классов перешли на дистанционку из-за COVID-19

В Петербурге почти 100 школьных классов перешли на дистанционку из-за COVID-19
Школьные парты в некоторых учреждениях опустели. Фото: pixabay.com

В Петербурге около 100 классов перешли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом стало известно 11 октября.

Дети будут находиться на дистанционном обучении, пока эпидемиологическая ситуация в их классах не нормализуется, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на комитет по образованию.

Всего из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ на дистанционку перевели 96 классов в 49 школах. Это составляет полпроцента от общего числа классов во всем городе.

Некоторые ученики не ходят в школу по решению родителей и проходят всю программу в дистанционном режиме. На данный момент в такой смешанной форме учатся более 2 тысяч детей — это 0,38% от общего числа обучающихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2717 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 9 октября.

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