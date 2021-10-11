В Петербурге проверили готовность уборочной техники к зимнему сезону

В Петербурге проверяют готовность уборочной техники, которая будет задействована в осенне-зимний сезон.

Жилищный комитет совместно с администрациями районов проводит смотры техники, которая будет работать на уборке города в осенне-зимний период. По словам губернатора города Александра Беглова, осенне-зимний сезон в Петербурге начинается рано и часто неожиданно, порой уже в ноябре. Поэтому технику готовят заранее.

«Особое внимание будет уделяться уборке дворов и общественных пространств», – сказал градоначальник.

Беглов подчеркнул, что современная снегоуборочная техника помогает дворникам поддерживать улицы в порядке. Кроме того, вся техника сейчас оснащается системой спутниковой навигации, что позволяет отслеживать и контролировать ее онлайн.

Отмечается, что к уборке во дворах и на детских и спортивных площадках планируется привлечь около 7 тыс. дворников, порядка 650 единиц спецтехники и 1 100 средств малой механизации. Также готов запас противогололедных материалов.

Очищать кровли домов от снега будут около 500 специалистов. В период обильных снегопадов крыши будут убирать дополнительные бригады численностью более 1 500 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания.