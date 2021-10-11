Спектакли БДТ возобновятся в историческом здании в ноябре

Спектакли БДТ возобновятся в историческом здании в ноябре
Большой драматический театр в Петербурге откроют в конце осени. Фото: google.maps

Спектакли Большого драматического театра имени Товстоногова в историческом здании на набережной Фонтанки, 65, возобновятся 11 ноября. Ранее здание находилось в ремонте.

Как рассказал художественный руководитель БДТ и режиссер Андрей Могучий, в историческом здании уже ведется заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и специального оборудования.

Как сообщили в пресс-службе театра, первым в отремонтированном здании будет показан спектакль Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».

Напомним, здание БДТ закрыли на ремонт в январе 2020 года. За это время там отремонтировали подвалы и крышу. До окончания работы театр играет свои спектакли на своей второй сцене — в Каменноостровском театре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в декабре после реконструкции откроется первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге.

бдт новости СПб


 

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