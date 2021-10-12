Бузова появилась в «Вечернем Урганте» в платье с AliExpress

Бузова появилась в «Вечернем Урганте» в платье с AliExpress
Ольга Бузова опубликовала новый пост. Фото: скриншот instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант». По словам поклонников, наряд, который она выбрала для съемок, оказался с сайта онлайн-ретейлера AliExpress.

Снимками нового образа звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Бузова позировала в коротком черном платье с крупным принтом в виде ярких маков.

В комментариях под постом пользователи уличили звезду «Дома-2» в том, что она заказывает вещи с AliExpress. По их мнению, это совершенно не соответствует звездному статусу телеведущей.

«Видела это платье на Алике за 1200», — написала подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова овладела еще одной профессией и рассказала, почему она так много работает.

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