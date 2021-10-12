В Выборге обнаружили средневековую плиту, которую считали утерянной

Версия, по которой резную плиту с гербом наместника Швеции вывезли в Петербург, не потвердилась. Фото: страница во "ВКонтакте" Комитета по сохранению культурного наследия

Версия, по которой резную плиту с гербом наместника Швеции вывезли в Петербург, не потвердилась. Фото: страница во "ВКонтакте" Комитета по сохранению культурного наследия

Старинная плита с гербом наместника Эрика Тотта пропала больше века назад, сообщает «Петербургский дневник». У Инженерного дома в Выборге археологи нашли средневековую резную плиту с изображением герба наместника замка Эрика Аксельссона Тотта.

Как сообщил вице-губернатор, председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой на своей странице во «ВКонтакте» известняковые плиты с гербами наместников Швеции были утрачены во время реконструкции конце XIX века. В 1890 году во время работ над четвертым ярусом Райской башни плиты исчезли. Долгое время считалось, что они были перевезены в Петербург, но вот через 130 лет были найдены.

Напомним, Райская башня была возведена в 1470-х годах по инициативе Эрика Тотта силами таллинских каменщиков. Резные каменные плиты с гербами правителей были типичными архитектурными элементами для Позднего средневековья. В Райской башне плита Тотта была размещена в оконной нише четвертого яруса.

Теперь находка выборгской экспедиции ИИМК РАН станет одной из главных экспонатов музея истории Выборгского замка, которая после реставрации будет представлена в Главном корпусе замка и его башнях.

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