Один – избивал, второй – в розыске: мексиканские страсти в личной жизни певицы Жасмин

На долю артистки выпало немало сложностей, но жизнь продолжает преподносить ей новые неприятные сюрпризы.

Певица Жасмин сегодня, 12 октября, празднует свой 44-й день рождения. Артистка, добившаяся больших успехов на сцене, кажется на первый взгляд большой счастливицей, но так ли это? Сегодня Gazeta.SPb расскажет о всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться Жасмин.

Ранняя смерть матери

Певица Жасмин росла в Дагестане в семье балетмейстера и дирижера. В подростковом возрасте будущая артистка мечтала стать филологом, но родители настояли на том, чтобы она отучилась на медсестру. Сара (а именно так зовут звезду на самом деле) осталась в родном городе, а позже выяснилось, что ее мама серьезно болеет.

Врачи диагностировали рак слишком поздно – он был неоперабельным. Сара долго приходила в себя после ранней смерти матери. Вскоре она встретила своего будущего супруга – бизнесмена Вячеслава Семендуева. Решение о свадьбе приняли спустя несколько месяцев отношений.

Брак с тираном

Учась в медицинском колледже, Сара осознала, что на самом деле ее тянет на сцену. Стремление выступать всячески поддерживал ее супруг, который познакомил будущую звезду с композитором Владимиром Матецким. Спустя несколько лет страна узнала о певице Жасмин, которая выпускала один хит за другим. В конце 90-х за композицию «Долгие дни» артистка получила свой первый «Золотой граммофон».

Со стороны Жасмин выглядела счастливой, но на самом деле ей, как она утверждает, приходилось терпеть избиения мужа. Однажды бизнесмен, по словам Жасмин, так поколотил возлюбленную, что дошло до госпитализации. В отношении Семендуева выдвинули обвинения по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Нанесение побоев» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Певица согласилась прекратить уголовное дело, если ей одобрят развод и дадут опеку над сыном. Сейчас Жасмин не общается с бывшим супругом.

Новая любовь и новые трагедии

Только спустя некоторое время певица Жасмин вновь влюбилась. Ее выбор пал на предпринимателя Илана Шора, с которым она познакомилась на благотворительном концерте в Кишиневе. Долгое время Жасмин было страшно довериться мужчине, но он медленно, но верно завоевывал ее сердце.

Во время брака Шор оставался внимательным и романтичным: он одаривал знаменитость любовью и вниманием. Казалось, в жизни певицы Жасмин наконец началась белая полоса, но как бы не так – мужа артистки обвинили в краже миллиарда долларов из трех кишиневских банков.

Звезда, комментируя уголовное дело, повторяла, что бизнесмен ни в чем не виноват. В 2017-м году Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Приговор обжаловали, а до вынесения окончательного вердикта Шора отпустили на свободу под судебный контроль. Воспользовавшись этим, бизнесмен покинул территорию Молдавии, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Коронавирус

Из-за пандемии коронавируса умерла бабушка певицы Жасмин, а спустя несколько дней – отец. Для артистки случившееся стало большим ударом. Пандемия не обошла стороной саму Жасмин и ее сына Мирона, у которого появились проблемы с почками.

А что сейчас?

Кажется, несмотря ни на что, певица Жасмин старается не опускать руки. В прошлом месяце знаменитость опубликовала общую фотографию с супругом и рассказала о десятилетней годовщине свадьбы.

«Я благодарю судьбу за эти наши 10 лет, за множество счастливых дней, за наших детей, за все прекрасное, что уже было и еще будет. 10 лет — это так много и в то же время это еще только начало»»,

— написала артистка.

Видимо, Жасмин готова ждать сбежавшего от правосудия Шора столько, сколько понадобится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Жасмин переболела коронавирусом.