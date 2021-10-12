В Петербурге в среду воздух прогреется до +12 градусов

В Петербурге в среду воздух прогреется до +12 градусов
Днем осадков не прогнозируется. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В среду, 13 октября, петербуржцев ждет теплая погода, день пройдет без дождей.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Существенных осадков в Северной столице в среду не прогнозируется. Ветер подует с юга, юго-востока, весь день он будет умеренным.

В ночь на 13 октября температура воздуха в городе опустится до плюс 4-6 градусов. С наступлением дня воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди, а температура опустится до +10 градусов. Прогнозы не показывают заморозков в Петербурге до середины октября.

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