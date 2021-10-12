Голикова поручила запретить сдачу в аренду электронных сигарет несовершеннолетним

Она поручила это Минцифры, Роскомнадзору и Минздраву России. Минцифры также нужно будет ускорить внесение в кабинет министров проекта, который даст Роскомнадзору полномочия мониторить незаконную информацию в сети, в том числе в части никотинсодержащих изделий (вейпы, спайсы и прочее). Об этом сообщает РИА «Новости».