Голикова поручила запретить сдачу в аренду электронных сигарет несовершеннолетним

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют вейпами.
Она поручила это Минцифры, Роскомнадзору и Минздраву России. Минцифры также нужно будет ускорить внесение в кабинет министров проекта, который даст Роскомнадзору полномочия мониторить незаконную информацию в сети, в том числе в части никотинсодержащих изделий (вейпы, спайсы и прочее). Об этом сообщает РИА «Новости».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необходимо усилить готовности к различным эпидемиями. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Обращаясь к участникам международных учений команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, Голикова отметила, что на важность этого процесса указала пандемия коронавирусной инфекции.