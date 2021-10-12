В Петербурге более 600 пациентов с коронавирусом лежат в реанимации

За эти сутки в больницы Северной столицы с ковидом и пневмониями поступили 308 петербуржцев, а выписался 101 человек. Так, всего в стационарах лежат 6 631 человек, в реанимации — 606, подключены к ИВЛ — 269.

На данный момент больных ковидом в Петербурге принимают 17 больниц, развёрнуто 8 326 коек, из которых 37% свободны. На дому лечатся 31 070 петербуржцев, на карантине — 3 098. Об этом сообщает оперштаб.

В городе работает 174 прививочных пункта. От ковида вакцинировались 1 млн 743 тысячи петербуржцев. Запас вакцины от ковида составляет 896 тысяч доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать людей, которые не решаются на прививку от ковида, во время сна. Он пошутил, что даже готов возглавить движение. Президент Филиппин добавил, что помимо вакцинации, нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.