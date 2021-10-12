На фоне роста эпидемии коронавируса, российских производителей защитных масок «отшили» от дел

Петербургские предприятия c началом пандемии ковида по призыву государства занялись пошивом дефицитных тогда масок и спецодежды. Сейчас купленное оборудование приходится продавать, так как госзаказы поступать перестали. Это коснулось и Петербурга. Некоторые предприниматели тогда тоже решили прийти на помощь государству, а сейчас находятся в трудном положении.

Так, бизнесмены Северной столицы объясняют это тем, что на рынке появилось множество фирм-однодневок, которые предлагали более низкие цены на производство СИЗов. Предложенная ими цена оказалась ниже себестоимости пошива маски. Об этом сообщает АБН.

Гендиректор кожгалантерейной фабрики «Рассвет» Сергей Чистый отмечает, что проблема здесь в том, что федеральные закупки в этом сегменте делаются не в расчете на российского производителя. Есть ли здесь объективные причины или коррупционные схемы, он не знает, но факт остается фактом — заказы уходят в Китай. Сейчас на рынке лидируют китайские и корейские производители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более 600 пациентов с коронавирусом лежат в реанимации.