Беглов: в Петербурге эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с ковидом в Северной столице контролируемая, но непростая. На данный момент в городе привиты меньше половины населения — около 1,7 млн петербуржцев.

Беглов так же обратился к пенсионерам. Он отметил, что многие пожилые люди продолжают работать. Он также напомнил, что они находятся в группе риска по тяжелому течению вируса. Среди пенсионеров прививку поставили всего 40%, и это очень маленькие показатели. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга призывал всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. Он уверен, что так можно защитить себя от тяжелого течения заболевания, но и обезопасить своих близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские производители защитных масок терпят убытки из-за китайских конкурентов. Городские предприятия c началом пандемии ковида по призыву государства занялись пошивом дефицитных тогда масок и спецодежды.