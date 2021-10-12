Беглов: в Петербурге эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая

Беглов: в Петербурге эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая
Среди пенсионеров прививку поставили всего 40%. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с ковидом в Северной столице контролируемая, но непростая. На данный момент в городе привиты меньше половины населения — около 1,7 млн петербуржцев.

Беглов так же обратился к пенсионерам. Он отметил, что многие пожилые люди продолжают работать. Он также напомнил, что они находятся в группе риска по тяжелому течению вируса. Среди пенсионеров прививку поставили всего 40%, и это очень маленькие показатели. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга призывал всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. Он уверен, что так можно защитить себя от тяжелого течения заболевания, но и обезопасить своих близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские производители защитных масок терпят убытки из-за китайских конкурентов. Городские предприятия c началом пандемии ковида по призыву государства занялись пошивом дефицитных тогда масок и спецодежды.

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