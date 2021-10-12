Врач рассказал об одобрении «Cпутника V» ВОЗ

Врач рассказал об одобрении «Cпутника V» ВОЗ
Существует ряд документов, которые должны подписать обе стороны. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Всемирная организация здравоохранения одобрит «Спутник V» в ноябре-декабре этого года, об этом заявил иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что такой шаг даст возможность уйти от ограничений привитым россиянам, путешествующим за границу, упростит процесс регистрации лекарства в странах Евросоюза, а также откроет новые рынки сбыта.

ВОЗ может одобрить вакцину до конца года, если в скором времени завершится подписание документов. Есть ряд документов, которые должны подписать обе стороны. Об этом сообщает «Лента.ру».

Страны Африки или Латинской Америки часто руководствуются решениями ВОЗ. Ее заключения для них имеют большое значение. Крючков уверен, что одобрение российской вакцины ВОЗ упростит доступ на рынки этих государств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более ста шведов вакцинировали просроченной вакциной Pfizer в шведском городе Нючёпинг.

африка ВОЗ коронавирус латинская америка мнение эксперта


 

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