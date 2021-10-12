Пользователи соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на сбой в работе сервиса

Пользователи соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на сбой в работе сервиса
Примечательно, что большинство сообщений об ошибках связаны с работой приложения. Фото: Pixabay

Пользователи соцсети Instagram в некоторые страны пожаловались на сбои в работе сервиса.

Сбой в работе соцсети произошел вечером. Проблемы с Instagram возникли у пользователей в Нидерландах, США, Франции, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, а также России. Об этом говорят данные Downdetector.

Примечательно, что большинство сообщений об ошибках связаны с работой приложения, проблемами при соединении с сервером и работой вебсайта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в официальном Twitter-аккаунте компании Instagram появилось сообщение об устранении неполадок после нового сбоя. Все проблемы были исправлены, и теперь все должно быть в норме, отмечают там. Соответствующее заявление появилось в аккаунте компании Facebook. Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

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Пользователи соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на сбой в работе сервиса
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