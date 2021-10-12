Суд отправил под арест мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на дорогу в Москве

Суд отправил под арест мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на дорогу в Москве
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Фото: pixabay

Суд арестовал мужчину, который ударом вытолкнул женщину на проезжую часть площади Киевского вокзала в Москве. В результате женщина погибла.

«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Прокуратура города Москвы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 10 октября у Киевского вокзала.

По предварительной информации, мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она оказалась на проезжей части и попала под электробус. Потерпевшая погибла на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.

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