Пульмонолог рассказал о необычных причинах ночного кашля

Стресс на работе также может быть причиной сильного кашля. Фото: pixabay.com

Стресс на работе также может быть причиной сильного кашля. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Пурясев рассказал, что зачастую ночной кашель может быть связан с сухим воздухом в комнате или неудобной подушкой.

«Высокое положение головы во время сна создает сдавление гортани, и слюна, которую мы должны проглатывать попадает в полость гортани, из-за этого возникает кашель», — приводит его слова mk.ru.

В таком случае лучше поменять подушку.

Стресс на работе также может быть причиной сильного кашля. Тогда шейные позвонки охватывает спазм, который доходит до мышц спины, охватывая диафрагму, что отражается на дыхании и человек может закашляться.

Кроме того, сильный холод может спровоцировать кашель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-невролог Никита Жуков заявил, что кашель у заболевшего коронавирусом отличается от кашля, который проявляется при любых других болезнях.