В ДТП на проспекте Большевиков пострадал водитель

Вечером 12 октября на проспекте Большевиков в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись Volkswagen и Mercedes.

В Сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, после ДТП один из автомобилей оказался на тротуаре.

«Жесткая авария на проспекте Большевиков», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщает 78.ru, в результате ДТП пострадал водитель Volkswagen’a 1968 года рождения, таксист. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.