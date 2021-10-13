На перекрестке улицы Моисеенко и Дегтярного переулка не смогли разъехаться грузовик и легковушка

На перекрестке улицы Моисеенко и Дегтярного переулка не смогли разъехаться грузовик и легковушка
По словам очевидцев, легковушка врезалась в грузовой автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Дорожный инцидент случился в ночь на 13 октября.

По словам очевидцев, легковушка врезалась в грузовой автомобиль.

«Легковая машина, ехавшая от Дегтярного переулка 1/8а в сторону Дегтярной улицы, врезалась в грузовик, и уехала через перекрёсток Дегтярного переулка и улицы Моисеенко по Дегтярной улице в направление площади Восстания», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, звук от удара был слышен на всю улицу. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.

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