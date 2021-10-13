Оплатить парковку в Петербурге можно через приложение

Петербуржцы теперь могут оплачивать парковку через приложение "Парковки Санкт-Петербурга". Об этом сообщает Комитет по транспорту. Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга

Петербуржцы теперь могут оплачивать парковку через приложение "Парковки Санкт-Петербурга". Об этом сообщает Комитет по транспорту. Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга

Петербуржцы теперь могут оплачивать парковку через приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Теперь появилась возможность оплатить парковку с помощью систем Apple Pay, Google Pay, а также банковской карты. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербург». Для оплаты нужно выбрать парковочное место, ввести данные транспортного средства и выбрать оплату банковской картой. Далее открывается страница, на которой можно выбрать наиболее удобный способ платежа: через Apple Pay, Google Pay или банковскую карту. Комиссия при оплате новым способом не взимается.

О необходимости такого нового способа оплаты Комитет по транспорту узнал через опросы в социальных сетях, которые регулярно проводятся среди граждан, и через сбор предложений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году максимальная стоимость часа платной парковки в Петербурге может составить 132 рубля в час для транспортных средств категории «В», 39 рублей для двухколесного транспорта категорий «А» и «М» и 198 рублей — для иных транспортных средств.