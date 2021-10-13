Обязательная вакцинация от COVID-19 в Петербурге: кто должен привиться до 15 ноября

Список категорий граждан, которым необходимо сделать прививку, расширили из-за ухудшающейся эпидобстановки.
Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остается непростой. Губернатор города Александр Беглов, комментируя рост числа заболевших, отметил, что необходимо наращивать темпы массовой вакцинации. На данный момент привиты меньше половины населения – около 1,7 миллиона петербуржцев. Среди пенсионеров вакцинацию прошли только 40%, а ведь они находятся в группе риска. Этого для выработки коллективного иммунитета крайне мало, а, значит, город еще не скоро победит пандемию.
В ситуацию вмешался Роспотребнадзор, который ввел новое постановление из-за роста числа заражений и нежелания горожан делать прививку. Ведомство расширило список категории граждан, которым необходимо вакцинироваться.
Кому надо привиться?
Обязательную вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге ввели для работников следующих сфер:
— образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания;
— торговли, курьерской доставки;
— общественного питания, в том числе курьерской доставки;
— услуг временного проживания, гостиницы, хостелы;
— общественного транспорта и такси;
— бытовых услуг, прачечных, химчисток;
— салонов красоты, СПА, массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов;
— клиентских отделений финансовых организаций;
— МФЦ, ЖКХ;
— культурных, просветительских, выставочных, музеев, библиотек, экскурсий,
— досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе кино, театры и концерты;
— работники государственной власти, муниципальные службы, подведомственные организации.
Когда надо привиться?
Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию не менее 80% работников. До 15 ноября 2021 года сотрудникам перечисленных выше сфер нужно привиться хотя бы одним компонентом вакцины, а до 15 декабря 2021 года – завершить курс полностью. Отмечается, что для прививки подходят все зарегистрированные на территории России препараты – в том числе однокомпонентный «Спутник Лайт».
А если не привился?
Так как требование введено Роспотребнадзором, это значит, что нарушителям может грозить административный штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей. Ведомство добавило, что с 15 ноября начнутся массовые проверки.
Напоминаем, что для некоторых граждан вакцинация противопоказана. Причиной для медотвода могут стать:
— хронические заболевания печени и почек,
— эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации,
— тяжелые заболевания системы кроветворения,
— эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы),
— острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,
— миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).
Подробнее о противопоказаниях к вакцинации читайте здесь.