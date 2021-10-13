В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Россиянам напомнили о длинных выходных. Фото: pixabay

В России число выходных дней в ноябре увеличили в связи с празднованием Дня народного единства. Работников ждут четыре выходных подряд.

День народного единства будут отмечать 4 ноября. Из-за этого рабочая неделя будет трехдневной, а выходной с субботы 2 января перенесли на пятницу 5 ноября.

Таким образом, россияне в первую неделю ноября будут работать 1, 2 и 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Кроме того, 3 ноября будет предпраздничным днем, поэтому его продолжительность сократили на час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль утвердил перенос выходных дней в 2022 году. Теперь россияне будут отдыхать 31 декабря, в преддверии Нового года. Известно, что новогодние праздники будут длиться 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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