Биатлонистку Ольгу Зайцеву лишили серебра Олимпиады в Сочи

Международный союз биатлонистов аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, которые она показала в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, на основании решения Международного олимпийского комитета 2017 года о пожизненной дисквалификации биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РБК ссылаясь на сайт организации.

Спустя год после суда в нарушении антидопинговых правил над Зайцевой, которая была признана виновной, а также Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, которых оправдали, Международный олимпийский комитет решился на перераспределение итоговых результатов женской биатлонной эстафеты 4х6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В итоге Зайцева лишилась серебра. Кроме того, еще некоторые результаты российской биатлонистки также были стерты — 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке, 23-е в масс-старте и 5-е в смешанной эстафете.