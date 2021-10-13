Биатлонистку Ольгу Зайцеву лишили серебра Олимпиады в Сочи

Биатлонистку Ольгу Зайцеву лишили серебра Олимпиады в Сочи
Международный союз биатлонистов аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, которые она показала в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Фото: "sportsheroes.ru"

Международный союз биатлонистов аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, которые она показала в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, на основании решения Международного олимпийского комитета 2017 года о пожизненной дисквалификации биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РБК ссылаясь на сайт организации.

Спустя год после суда в нарушении антидопинговых правил над Зайцевой, которая была признана виновной, а также Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, которых оправдали, Международный олимпийский комитет решился на перераспределение итоговых результатов женской биатлонной эстафеты 4х6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В итоге Зайцева лишилась серебра. Кроме того, еще некоторые результаты российской биатлонистки также были стерты — 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке, 23-е в масс-старте и 5-е в смешанной эстафете.

Согласно обновленной информации комитета, серебряная награда перейдет сборной Норвегии в составе Фанни Биркеланн, Тириль Экхофф, Анн Кристин Флатланн и Туры Бергер, которая стала третьей. Бронзовые медали получат чешки Ева Пушкарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что существует вероятность проведения зимней Олимпиады в Уфе. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, Уфа может подготовить инфраструктуру для проведения в городе в дальнейшей перспективе зимних Олимпийских игр.

биатлон зайцева олимпиада Россия сочи спорт


 

Новости партнеров
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Биатлонистку Ольгу Зайцеву лишили серебра Олимпиады в Сочи
Петербургский ЗакС утвердил проект городского бюджета на 2022 год
Девятилетняя петербурженка попала в больницу с разрывом печени, покатавшись ...
Обязательная вакцинация от COVID-19 в Петербурге: кто должен привиться до ...
От гриппа в Петербурге привили почти четверть населения
Собчак в шоке после трехчасового допроса: «Я понимаю, для чего это делается»
Оплатить парковку в Петербурге можно через приложение
На ноябрьские праздники россияне полетят в обе столицы и Сочи