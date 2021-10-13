В России хотят разрешить телемедицину: медсервисы начнут ставить диагноз дистанционно

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), практикующий телемедицину, будет дейсттвовать три года по всей стране. Врачам могут разрешить ставить диагноз дистанционно. Фото: Pixabay.com

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), практикующий телемедицину, будет дейсттвовать три года по всей стране. Врачам могут разрешить ставить диагноз дистанционно. Фото: Pixabay.com

В Минэкономики подготовлен документ, по которому ряд медучреждений в стране примет участие в эксперименте по диагностике без личной встречи врачей с пациентом, информирует «РБК» со ссылкой на документ и подтверждение министерства.

В экспериментальном проекте по диагностированию без очной консультации примут участие клиники «Ниармедик» и «Медси», а также сервисы «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), практикующий телемедицину, просуществует три года по всей стране. К ЭПР могут присоединиться и другие участники, главное – соответствовать условиям. Телемедицина не будет распространяться на осмотры для выявления противопоказаний к работам, предрейсовые медосмотры, а также на выявление диагноза по социально значимым заболеваниям и представляющим опасность для окружающих.

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