В Москве пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

Пожилые жители Москвы смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за пройденную вакцинацию либо ревакцинацию от COVID-19 до конца этого года.
Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. На выплату в 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» могут рассчитывать москвичи в возрасте от 65 лет, которые полностью прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.
Для получения выплаты пожилым гражданам нужно подать заявление в любой городской центр соцобслуживания. Потребуется российский паспорт, сертификат на подарочный набор и сертификат о вакцинации.
Программа будет действовать до 31 декабря этого года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации против коронавируса.