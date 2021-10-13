В Москве пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

Программа будет действовать до 31 декабря этого года. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Программа будет действовать до 31 декабря этого года. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Пожилые жители Москвы смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за пройденную вакцинацию либо ревакцинацию от COVID-19 до конца этого года.

Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. На выплату в 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» могут рассчитывать москвичи в возрасте от 65 лет, которые полностью прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

Для получения выплаты пожилым гражданам нужно подать заявление в любой городской центр соцобслуживания. Потребуется российский паспорт, сертификат на подарочный набор и сертификат о вакцинации.

Программа будет действовать до 31 декабря этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации против коронавируса.