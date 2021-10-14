Неизвестный повесил замок на сквер Маневича: соседи в шоке, а управдом разводит руками

Петербуржцы забили тревогу. В Центральном районе города на ворота одного из скверов, не спросив ни у кого из соседей разрешения, неизвестный решил повесить замок.

В социальных сетях горожане жалуются, почему сквер Маневича вдруг стал закрыт. Местные жители уже не в первый раз приходят в недоумение от увиденного.

У сквера, расположенного в переулке Щербакова, есть и второй вход.

«Мы опять спрашиваем, кто вешает замок? Кто решил, что он управдом? Выдайте нам ключ!!!!» — восклицают горожане.

По словам очевидцев, вход в сквер Маневича со стороны детского сада был перекрыт в течение четырех дней. В управляющей компании, как утверждают местные, разводят руками. Коммунальные службы не знают, кто вешает замок и у кого взять от него ключ. 12 октября запор был ликвидирован. Однако счастье продлилось недолго и уже на следующий день петербуржцев ждал новый замок.

В администрации Центрального района Gazeta.SPb сообщили, что, так как сквер является территорией общего пользования, то доступ должен быть обеспечен со стороны Щербакова переулка. При этом территория дома №23 находится в общей долевой собственности.

«В соответствии с действующим законодательством жители вправе ограничить доступ. Для этого необходимо решение общего собрания собственников. Если такое решение отсутствует, собственники вправе обратиться в управляющую компанию для осуществления демонтажа замка», — отметили в администрации Центрального района.

Тот, кто вешал замок, возможно, преследовал благую цель. Вечерами отдыхающие могут намусорить в сквере Маневича. С утра горожане просто не узнают свой «уголок», который может быть буквально наполнен пустой тарой и прочими отходами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как петербуржцы реагируют на благоустройство сквера Мариуса Петипа. Несмотря на то, что на участке в действительности навели порядок, многие местные жители поспешили обругать проделанную работу.