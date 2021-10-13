На таможне в Петербурге остановили 2,7 тонны поддельной брендовой одежды

Балтийские таможенники задержали в порту три тонны контрабандной одежды с логотипами известных брендов.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, на таможенный пост Балтийской таможни поступил контейнер, который планировали отправить на Кубу. В таможенной декларации говорилось, что в контейнере перевозилось 9,8 тысячи килограммов различной одежды, канцтоваров, аксессуаров и запчастей. Контейнер на Кубу отправила фирма из Набережных Челнов.

В ходе осмотра таможенники нашли более 2700 килограммов незадекларированных товаров, в том числе одежда, обувь, нижнее белье, одноразовые защитные маски, автозапчасти, косметику и другое.

Почти на всей задержанной одежде и обуви были логотипы таких брендов, как Puma, Nike, Chanel, Сalvin Klein, Adidas, Louis Vuitton Paris, Levi`s, Versace, Tommy Hilfiger, New Balance, Reebok, Gucci, Lacoste и другие.

Таможня проводит оценку задержанных товаров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины.