В Красносельском районе сгорел сарай

Происшествие случилось в Красносельском районе. Там произошел пожар.

Сегодня, в среду, 13 октября, в пять часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: Стрельнинское шоссе. Там загорелся деревянный безхозный сарай. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине шестого вечера постройку потушили. При пожаре никто не пострадал.

Огонь устраняли две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло возгорание в производственном помещении. С утра ровно в 07:07 по московскому времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе по адресу Республиканская улица дом 22. Спасатели сразу же выехали на место и в 07:40 пожар был локализован. В помещении горела обстановка на площади 80 квадратных метров.