Ленинградскую область накроет туман 14 октября

В четверг, 14 октября, Ленинградскую область накроет туман. Об ухудшениях погодных условий сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Туман ожидается в области ночью и в утренние часы. Спасатели также предупредили, что субботу 16 октября на территории региона также ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Также при сильном ветре следует воздержаться от походов в лес и близко к воде из-за возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что14 октября в Ленинградской области ожидается пасмурная погода. Синоптики обещают небольшие дожди.