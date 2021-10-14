Италия выразила намерение поддержать признание «Спутника V» в ЕС

Итальянский посол в России Джорджо Стараче заявил, что Италия не намерена признавать «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза, но планирует сделать все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах.

«Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», — приводит его словам РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.