Италия выразила намерение поддержать признание «Спутника V» в ЕС

Италия выразила намерение поддержать признание &#171;Спутника V&#187; в ЕС
Италия выразила намерение поддержать признание "Спутника V" в Евросоюзе. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Итальянский посол в России Джорджо Стараче заявил, что Италия не намерена признавать «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза, но планирует сделать все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах.

«Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», — приводит его словам РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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