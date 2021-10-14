Спасатели потушили ночной пожар в Колпинском районе

Спасатели потушили ночной пожар в Колпинском районе
В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В ночь на 14 октября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:36 мск. Очевидцы заметили дым в поселке Сапёрный на Петрозаводском шоссе, 36, и позвонили в экстренные службы.

«Происходило горение дощатых, размерами 2х2 метра, 6х6 метров и двух 4х5 метров каждая безхозных построек», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 00:30. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.

Колпинский район пожар происшествия


 

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