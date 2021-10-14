При пожаре в Колпино погиб мужчина

При пожаре в Колпино погиб мужчина
Пожар произошел в Колпино на проспекте Ленина, 32Фото: google.ru/maps

Утром 14 октября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:39 мск.

В Колпино на проспекте Ленина, 32, в трехкомнатной квартире, в комнате площадью 16 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 04:49. В результате пожара погиб мужчина.

В ликвидации возгорания участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.

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