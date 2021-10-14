Ночью на Суздальском проспекте сгорел гараж

В ночь 14 октября в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:31 мск. В поселке Парголово на Суздальском проспекте, 6, загорелся гараж.

«Выгорел по всей площади железобетонный, крытый мягкой кровлей, размерами 4х10 метров гараж», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:26 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.