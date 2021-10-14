В четверг в Петербурге будет пасмурно, но без дождя

В четверг, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На метеорологические условия в Северной столице окажет влияние гребень антициклона. Вытянувшись с юго-запада, он поспособствует появлению в облака прояснений и прекратит дожди. В начале дня возможны очаги туманов», — написал синоптик на своей странице в Facebook.

В ночное время суток столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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