На Петергофском шоссе подросток попал под колеса BMW

В Красносельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний подросток.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа водитель 1996 года рождения, находясь за рулем BMW, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода подростка, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

В результате происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

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