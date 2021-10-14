На Петергофском шоссе подросток попал под колеса BMW

На Петергофском шоссе подросток попал под колеса BMW
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Красносельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний подросток.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа водитель 1996 года рождения, находясь за рулем BMW, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода подростка, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

В результате происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг вылетел на газон и врезался в столб на Софийской.

авария дтп красносельский район


 

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