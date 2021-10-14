В Петербурге началось голосование по проекту «Твой бюджет»

В Северной столице стартовало голосование по проекту "Твой бюджет", в результате которого будут отобраны лучшие проекты. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Северной столице стартовало голосование по проекту "Твой бюджет", в результате которого будут отобраны лучшие проекты. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Северной столице стартовало голосование по проекту «Твой бюджет», в результате которого будут отобраны лучшие проекты. Ребята будут делиться идеями, какие преобразования они хотели бы видеть в своих школах. Пресс-служба Администрации Петербурга сообщает, что отобранные идеи будут вынесены на общешкольное голосование.

По словам губернатора города Александра Беглова, этот проект запущен с 2019 года, развитие этой инициативы планируется и в дальнейшем. Беглов считает, что «Твой бюджет» вызывает большой интерес у школьников и помогает им научиться правильно обращаться с финансами.

«Они с юных лет учатся не только правильно обращаться с финансами, грамотно распределять их, но и выступать с инициативами, отстаивать собственную точку зрения, защищать свои проекты. Это не только работа на будущее – ребята уже сейчас участвуют в развитии своей школы, видят воплощение своих идей и результаты своих усилий», — утверждает Александр Беглов.

Учащиеся предложили много идей. Среди них были такие, как создание биологического центра для выращивания растений, робот-тьютор для помощи педагогам, клуб киберспорта и экологическое сообщество.

Экспертиза пройдет до 2 ноября, а общешкольное голосование состоится 23-24 ноября. В декабре комиссия выберет 20 лучших проектов, на которые выделит денежные средства в размере 60 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки проверить российских школьников на склонность к насилию.