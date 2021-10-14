В Зарайске и то лучше: петербуржцы в ужасе от «Прокурорской аллеи»

Огромная волна негатива свалилась на Комитет по благоустройству Петербурга после новости о закладке «Прокурорской аллеи» на набережной канала Грибоедова.

13 октября руководство Комитета Северной столицы и Северо-Западной транспортной прокуратуры посадили 20 лип. Поводов несколько: 300-летие прокуратуры России и 15-летие Северо-Западной транспортной прокуратуры. Аллею, увековеченную памятной табличкой, установили на четной стороне набережной на участке от Сенного моста до Подьяческого моста.

Как сообщается, садово-парковое предприятие «Центральное» еще загодя подготовило места под деревья, привезло землю и необходимое оборудование. Для того, чтобы липки прижились, привлекли профессиональных садовников. Они же и будут в дальнейшем заботиться о деревцах.

Однако горожане радости Комитета не разделили. Петербуржцы уверены, что липы посадили совсем не так, как нужно.

«Газоны вытоптаны, но сажаем деревья, вываливая тонну земли, которая позже сползёт на гранит», — отметил петербуржец.

Конечно, не факт, что у пользователя есть аграрное образование, однако свой негатив в комментариях вылили еще десяток граждан. Комментаторы поспешили поделиться снимками зеленых насаждений в других городах. Среди них маленький городок Зарайск в Московской области, Севастополь, а также Москва и Екатеринбург.

«Зачем оставлять куски земли на проезжей части?» — тревожатся в социальных сетях по поводу посадки лип в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове в Петербурге реставраторам удалось избавиться от краски на «зубах» каменных львов после того, как неизвестные изуродовали гранитные изваяния. 8 октября стало известно, что нападению вандалов подверглись статуи львов в центре Северной столицы на набережной Макарова. В их пасти залили белую краску. На этом все не закончилось. Вещества было слишком много, и оно потекло еще и на грудь «зверей».