В Ленобласти еще 290 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 72 811 случаев ковида. При этом выздоровели 54 743 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2345 случаев. На первом Москва — 6712 случаев. На третьем месте Московская область — 1911.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.