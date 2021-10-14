Жителей Ленобласти ждут дожди в пятницу

В пятницу, 15 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой дождь. Днем на западе небольшой, местами умеренный дождь, на востоке обойдется без существенных осадков.

Ветер южного направления ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит -3…+2 градуса, местами до +6 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…+10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!