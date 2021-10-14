Инфекционист предупредил об опасности ковида для 98-99% непривитых

Инфекционист предупредил об опасности ковида для 98-99% непривитых
В Петербурге ужесточают обязательную вакцинацию. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации.

«Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать заражения», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.

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