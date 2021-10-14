Метрополитен Петербурга ищет подрядчика на обработку станций «холодным туманом»

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Сейчас "холодным туманом" дезинфицируют салоны вагонов. Фото: Петербургский метрополитен

Петербургский метрополитен объявил конкурс на обработку станций дезинфицирующими средствами методом «холодного тумана».

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, обработку пассажирских зон на станциях планируется начать в январе 2022 года. Этим будет заниматься подрядная организация, которая выиграет конкурс. Планируется, что дезинфекция станций будет проводиться ночью.

Сейчас «холодным туманом» дезинфицируют салоны вагонов. Обработка проводится ежедневно перед выходом поездов на линию. Кроме того, вагоны обеззараживают с помощью ультрафиолетовых ламп.

Сейчас «холодным туманом» дезинфицируют салоны вагонов. Фото: Петербургский метрополитен

«Холодный туман» не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды. Вещество способно проникать в труднодоступные места, выраженного запаха химии после его нанесения не остается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести QR-пропуска для походов в заведения.

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