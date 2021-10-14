Участники плоггинг-забега собрали на берегу Финского залива более трех тонн мусора

Участники плоггинг-забега собрали на берегу Финского залива более трех тонн мусора
Участники плоггинг-забега собрали на берегу Финского залива более трех тонн мусора. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Сегодня на берегу Финского залива в районе Лахты прошел плоггинг-забег в ходе которого участники собрали более трех тонн мусора. Приморский район проводит такой забег уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

За час команды пробежали дистанцию в два километра и собрали большое количество мусора. Победителем забега стала команда Политехнического колледжа городского хозяйства, которая собрала 636 килограммов мусора. Также в мероприятии сегодня приняли участие жители Приморского района, работники предприятий, волонтеры и представители общественных организаций.

«В городе проходит традиционный месячник по благоустройству. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Им помогают неравнодушные горожане, которые не остаются в стороне. Участие в таких акциях – соответствует принципам здорового образа жизни и заботы о природе», — отмечает губернатор города Александр Беглов.

Плоггинг-забеги получили популярность у молодежи и экоактивистов. За все время проведения таких мероприятий в Приморском районе было собрано более 12 тонн мусора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге появилась Аллея телевещания в Приморском парке победы. Деревья высаживали представители городских телеканалов и сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети.

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