Во Всеволожском районе по подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший сожитель

В Всеволожске 24-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay

В Всеволожске 24-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay

33-летний мужчина признал свою вину и показал, где спрятал тело убитой, сообщает СУ следственного комитета по Ленобласти.

13 октября поступила информация об исчезновении 24-летней жительницы Всеволожского района, которая ранее вышла из дома и не вернулась. По факту исчезновения следственный отдел Всеволожска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Совместными усилиями полицейских, следователей и криминалистов было установлено лицо, причастное к убийству. Им оказался ранее не судимый бывший сожитель погибшей – мужчина 1988 года рождения.

Подозреваемого задержали по статье 91 УПК РФ. Мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место, где скрыл тело своей бывшей возлюбленной. Расследование уголовного дела продолжается, принимается решение об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 13 октября в Рязанской области обнаружили тело 15-летнего подростка, пропавшего 9 октября. Следователи подозревают, что погибший стал жертвой ритуального убийства.