Под Рязанью наши тело 15-летнего подростка: следствие считает его жертвой ритуального убийства

В среду, 13 октября, около девяти часов вечера в Рязанской области нашли тело 15-летнего подростка. Мальчик пропал еще 9 октября. Следователи считают, что погибший стал жертвой ритуального убийства.

По информации регионального управления Следственного комитета, труп школьника обнаружили засыпанным мусором и землей в лесу возле поселка Земенки под Рязанью. На теле юноши были раны, характерные для «действий обрядово-культового характера».

Долго искать подозреваемых правоохранителям не пришлось. Той же ночью стражи порядка задержали бывшего отчима ребенка и его возлюбленную. Известно, что избранница 52-летнего мужчины — 29-летняя мастер спорта по ачери-биатлону (гонка на лыжах со стрельбой из лука), уроженка Московской области.

Обстоятельства и детали, которые позволили следствию заподозрить пару в причастности к убийству неизвестны, но в машине бывшего отчима нашли следы крови подростка. Мотивы возможных преступников также не озвучиваются. Сейчас с задержанными выполняются «необходимые следственные действия», после чего им изберут меру пресечения — вероятно, заключат под стражу.