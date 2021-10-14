Новые парковки начнут работу у парка Монрепо

Новые парковки начнут работу у парка Монрепо
Необходимость парковок у парка Монрепо возникла из-за большого потока туристов. Фото: pixabay

Высокий поток туристов привел к нехватке мест на действующей стоянке у парка, сообщает администрация Выборгского района.

О появлении новых парковок в парке из-за большого количества туристов стало известно на заседании комиссии районной администрации по обеспечению безопасности дорожного движения. На встрече обсуждалась организация транспортных потоков у музея-заповедника.

В настоящее время вблизи парка работает две парковки на 25 мест и 20 мест. Планируется, что к 2022 году будет реконструирована Парковая улица. Полностью отремонтируют дорогу, на ней появится парковка на 70 автомобилей и пять автобусов. Кроме того, построят парковку на территории Монрепо еще на 50 автомашин.

В районной администрации отметили, экскурсионным автобусам будет запрещен въезд на Парковую улицу. Высаживать пассажиров разрешат на Петровской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, платная парковка в Петербурге подорожает до 132 рублей к 2022 году.

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