Общественный транспорт Соснового Бора поместится в смартфон

С помощью приложения можно не только построить оптимальный маршрут, но и выбрать подходящее кафе и магазины на пути следования. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С помощью приложения можно не только построить оптимальный маршрут, но и выбрать подходящее кафе и магазины на пути следования. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сосновоборский общественный транспорт ожидает цифровизация, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

С 18 октября в общественный транспорт Соснового Бора начнется внедрение цифровых сервисов. 14 октября было подписано соглашения между комитетом Ленобласти по транспорту, администрацией Сосновоборского городского округа и регионального навигационно-информационного центра по предоставлению цифровых сервисов управления пассажирским транспортом.

Согласно документу, в скором времени заработает мобильное приложение по безналичной оплате проезда. С помощью приложений можно увидеть местоположение и время прибытия маршрута.

Можно заранее спланировать свой путь, не теряя времени на ожидание. Приложение будет подстраиваться под пассажиров, предлагая разные варианты поездок, включая альтернативные виды транспорта. Встроены дополнительные услуги: по пути следования можно найти подходящее кафе или магазин и сделать покупку в онлайн-формате. Кроме того, сервис позволяет приобрести билет на электричку, передает «Online47» информацию партнера проекта ООО «Датапакс».

Отмечается, пассажиры в Сосновом бору могут оплачивать проезд безналичным способом с помощью банковских карт, Подорожника, Тройки и проездных для льготных категорий граждан.

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