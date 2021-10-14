Собянин заявил о возможности введения новых ограничений в Москве из-за COVID

Собянин заявил о возможности введения новых ограничений в Москве из-за COVID
Сергей Собянин заявил, что заболевание «очень опасное».. Фото: kremlin.ru

Краткосрочные ограничительные меры из-за ухудшающейся ситуации, связанной с распространением коронавируса в Москве возможны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом мэр Москвы пообещал жителям «не останавливаться» в развитии города из-за пандемии коронавируса.

Собянин отметил эфире телеканала ТВЦ, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп жителей столицы не имеет смысла. А текущую осеннюю волну COVID-19 в Москве мэр назвал сложной с высокой динамикой.

Напомним, Москва заняла второе место среди регионов РФ по суточной заболеваемости COVID-19. По данным на четверг, 15 октября, в столице выявили 6 712 новых зараженных коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему в Москве заболеваемость COVID растет.

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