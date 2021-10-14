ДТП с трамваем перекрыло движение на перекрестке Партизана Германа и Петергофского

ДТП с трамваем перекрыло движение на перекрестке Партизана Германа и Петергофского
ДТП с трамваем. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Красносельском районе Петербурга водитель Volkswagen не справился с управлением и зацепил трамвай.

Авария случилась вечером в четверг, 14 октября, на пересечении улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамвай и VW. Осталась одна полоса», — написал автор записи.

Машины не получили значительных повреждений, однако транспортные средства временно заблокировали проезд на участке дороги у Южно-Приморского парка. Свободной для движения авто осталась лишь одна полоса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на углу Октябрьской набережной и улицы Крыленко произошло массовое ДТП — дорогу не смогли поделить сразу пять легковых авто.

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