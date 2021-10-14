Тело многодетной матери из Кудрово помог найти ее бывший сожитель

Тело многодетной матери из Кудрово помог найти ее бывший сожитель
Труп женщины нашли в затопленном заброшенном доме. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали по подозрению в убийстве бывшей сожительницы, которая ранее считалась пропавшей без вести. Мужчина сознался в преступлении и показал, где спрятал тело.

Женщина пропала 9 октября после того, как вышла с работы. Оказалось, что в тот вечер она ездила за общим сыном в машине своего экс-сожителя. В ходе поездки между парой возник конфликт, в результате которого мужчина задушил девушку. После он положил тело в мешок с камнями и бросил в затопленном недострое.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, в содеянном мужчина сознался . Тело нашли и достали. Мужчина находится под стражей.

Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства и причины преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту исчезновения следственный отдел Всеволожска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

СУ СК РФ труп уголовное дело


 

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