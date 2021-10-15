В работе Instagram зафиксирован сбой

В работе Instagram зафиксирован сбой
Пользователи жалуются на работу соцсети. Фото: Pixabay

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети.

Неполадки наблюдаются также в работе приложения и соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и т.д.

Больше всего жалоб поступило из Германии, Нидерландов, Великобритании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Instagram сбой соцсети


 

Новости партнеров
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Школьникам Ленобласти продлили каникулы из-за распространения коронавируса
Школьникам Ленобласти продлили каникулы из-за распространения коронавируса
Спасатели и
Спасатели и "скорая" приехали после обрушения фасада дома на Васильевском острове
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе Instagram зафиксирован сбой
В Колпино утром сгорела Audi
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными ковидом
В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V»
Заморозки и ночной туман ждут Ленобласть 15 октября
Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей
Вирусолог оценил смертоносный потенциал дельта-штамма COVID в России