В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» уже поступило в гражданский оборот.

«Могу сказать только про «Спутник V»<…> более 62 миллионов официально выпущено в гражданский оборот», — приводит его словам РИА «Новости».

Он также отметил, что пострегистрационные исследования препарата уже закончились, а центр Гамалеи подал документы для постоянной регистрации отечественной вакцины.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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