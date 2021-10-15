В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V»

В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» уже поступило в гражданский оборот.

«Могу сказать только про «Спутник V»<…> более 62 миллионов официально выпущено в гражданский оборот», — приводит его словам РИА «Новости».

Он также отметил, что пострегистрационные исследования препарата уже закончились, а центр Гамалеи подал документы для постоянной регистрации отечественной вакцины.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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